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مكتب نتنياهو: الحملة العسكرية الإسرائيليّة ضد غزة ستستمر!

Lebanon 24
11-05-2023 | 16:55
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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه في ختام اجتماع تقييم الوضع الأمني وسط التصعيد العسكري في غزّة، تم اتخاذ قرار بين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بـ"مواصلة تحصيل ثمن باهظ من الجهاد الإسلامي بعد الضربات الصاروخية الأخيرة".
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وقال المكتب في بيان أن الحملة العسكرية ستستمر على النحو القائم، طالما كان ذلك ضرورياً".
 
 
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