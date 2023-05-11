مكتب نتنياهو: الحملة العسكرية الإسرائيليّة ضد غزة ستستمر!

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه في ختام اجتماع تقييم الوضع الأمني وسط التصعيد العسكري في غزّة، تم اتخاذ قرار بين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بـ"مواصلة تحصيل ثمن باهظ من الجهاد الإسلامي بعد الضربات الصاروخية الأخيرة".

Advertisement

وقال المكتب في بيان أن الحملة العسكرية ستستمر على النحو القائم، طالما كان ذلك ضرورياً".