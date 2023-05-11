بن زايد في قصر الإليزيه.. ماذا كشف عن تفاصيل اللقاء مع ماكرون؟

إستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، في قصر الإليزيه.



وعن تفاصيل اللقاء، أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" بأن الشيخ محمد بن زايد بحث مع إيمانويل ماكرون، مختلف مسارات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وفرص توسيع آفاقها في جميع مجالاتها.

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وذكرت "وام" أن الرئيس الفرنسي رحب خلال اللقاء الذي جرى في قصر الإليزيه بزيارة نظيره الإماراتي، معرباً عن سعادته بلقائه مجدداً في فرنسا.



من جهته، عبّر الشيخ محمد بن زايد عن شكره وتقديره للرئيس إيمانويل ماكرون لحفاوة الاستقبال.