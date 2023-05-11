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عربي-دولي
السعودية تعلن عن إنهاء الإجلاء
Lebanon 24
11-05-2023
|
17:54
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قالت وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة أنهت تنفيذ كامل عمليات الإجلاء الإنسانية لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان، والتي جاءت بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد السعودي، واستجابة للطلبات التي تلقتها المملكة من العديد من دول العالم.
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وشملت عمليات الإجلاء الإنسانية التي نفذتها المملكة 8455 شخصا (404 مواطنًا، و8051 شخصا ينتمون إلى 110 جنسيات)، تم إجلاؤهم بواسطة مجموعة من سفن القوات البحرية الملكية.
كذلك ساعدت المملكة دولاً شقيقة وصديقة في عمليات إجلاء (11،184) شخصًا من رعاياها إلى المملكة ومن ثم إلى أوطانهم، وقدمت لهم كامل الرعاية والمتابعة طوال عمليات الإجلاء وبعد وصولهم إلى أراضيها ووجودهم فيها وحتى مغادرتهم لها.
وأعربت الوزارة عن شكر حكومة السعودية للأشقاء في جمهورية السودان على التعاون في تسهيل عمليات الإجلاء، كما شكرت جميع حكومات الدول الشقيقة والصديقة التي تابعت شؤون رعاياها الذين تم إجلاؤهم من الأراضي السودانية، وتعاونت في إنهاء الإجراءات المتعلقة بعودتهم إلى أوطانهم.
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