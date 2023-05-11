واشنطن: إتفاق السودان ليس وقفاً لإطلاق النار بل يهدف لتأمين وصول المساعدات

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قال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، إن إعلان الالتزام الموقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية ليس وقفا لإطلاق النار وإنما يهدف إلى توجيه سلوك القوات لتهيئة الظروف المواتية لتدفق المساعدات الإنسانية.وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا في إفادة للصحافيين، طالبين عدم الكشف عن هوياتهم، أن "تحقيق الهدف النهائي المتمثل في وقف دائم للأعمال القتالية يتطلب عملية طويلة، إذ لا يزال الطرفان متباعدين جدا".