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عربي-دولي
واشنطن تراقب تنفيذ إعلان جدة.. الخروقات ممنوعة على الارض
Lebanon 24
11-05-2023
|
23:26
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قال مصدر حكومي أميركي مسؤول لـ "سكاي نيوز عربية"، إن واشنطن تدرس مع الحلفاء في المنطقة الآن، آلية لإنشاء قيادة مراقبة عسكرية وسياسية مشتركة لتأمين سلامة تنفيذ "إعلان جدة".
وأضاف المسؤول، أن الولايات المتحدة قد توفر دعما لوجستيا واستخباراتيا ومراقبين عبر وزارة الخارجية الأميركية.
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وتابع أن القيادة ستكون برئاسة السعودية، وستضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين، بالإضافة إلى ممثلين عن رئاسات أركان دول أخرى منها إفريقية وعربية.
وأوضح أن التجهيزات اللوجستية وتطبيقها على الأرض ستظهر تباعا من خلال بدء عمليات المراقبة الأسبوع المقبل وبالتنسيق مع طرفي النزاع، اللذين سيكون بينهما قنوات اتصال وخفض التوتر على مدار الساعة لمعالجة الخروقات وتفادي أي تصادم عسكري غير مقصود، على حد قوله.
وردا على سؤال عما إذا سيتم تسيير طائرات استطلاع أو رصد جوي أميركي، قال المسؤول إن الأمر في يد القيادة بالسعودية.
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