Advertisement

عربي-دولي

للمرة الأولى.. بريطانيا تستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

Lebanon 24
11-05-2023 | 23:33
A-
A+
Doc-P-1065956-638194702293306794.jpg
Doc-P-1065956-638194702293306794.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس عزم بلاده تسليم صواريخ "كروز" من طراز "ستورم شادو" (Storm Shadow) إلى أوكرانيا، لتكون بذلك أول دولة تزود كييف بأسلحة بعيدة المدى والتي تطالب بها منذ فترة طويلة لمواجهة الغزو الروسي.
Advertisement

وقال والاس في كلمة أمام البرلمان: "اليوم، يمكنني أن أؤكد أن بريطانيا ستتبرع بصواريخ (ستورم شادو) لأوكرانيا وهي صواريخ ذات قدرة هجومية وبعيدة المدى فقط".

وشدد على أن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تقتل روسيا المدنيين"، مؤكداً وجوب أن "تدرك روسيا أن أفعالها هي التي أدت إلى تقديم مثل هذه الأنظمة لأوكرانيا".

واعتبر أن لكييف "الحق في الدفاع عن نفسها"، وأن استخدام الصواريخ سيسمح لها بـ"بصد هجمات القوات الروسية المتمركزة داخل الأراضي الخاضعة للسيادة الأوكرانية".

وذكر أن صواريخ "ستورم شادو" تأتي "استكمالاً للأنظمة الممنوحة مسبقاً لكييف مثل هيمارس (HIMARS) وهاربون (Harpoon) وصواريخ كروز من طراز نبتون (Neptune)".
المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:58 | 2023-05-12
03:56 | 2023-05-12
03:46 | 2023-05-12
03:30 | 2023-05-12
03:29 | 2023-05-12
03:23 | 2023-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website