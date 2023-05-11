للمرة الأولى.. بريطانيا تستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

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أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس عزم بلاده تسليم صواريخ "كروز" من طراز "ستورم شادو" (Storm Shadow) إلى أوكرانيا، لتكون بذلك أول دولة تزود كييف بأسلحة بعيدة المدى والتي تطالب بها منذ فترة طويلة لمواجهة الغزو الروسي.وقال والاس في كلمة أمام البرلمان: "اليوم، يمكنني أن أؤكد أن بريطانيا ستتبرع بصواريخ (ستورم شادو) لأوكرانيا وهي صواريخ ذات قدرة هجومية وبعيدة المدى فقط".وشدد على أن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تقتل روسيا المدنيين"، مؤكداً وجوب أن "تدرك روسيا أن أفعالها هي التي أدت إلى تقديم مثل هذه الأنظمة لأوكرانيا".واعتبر أن لكييف "الحق في الدفاع عن نفسها"، وأن استخدام الصواريخ سيسمح لها بـ"بصد هجمات القوات الروسية المتمركزة داخل الأراضي الخاضعة للسيادة الأوكرانية".وذكر أن صواريخ "ستورم شادو" تأتي "استكمالاً للأنظمة الممنوحة مسبقاً لكييف مثل هيمارس (HIMARS) وهاربون (Harpoon) وصواريخ كروز من طراز نبتون (Neptune)".