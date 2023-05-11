روسيا تنفي تحقيق أوكرانيا اختراقاً في باخموت

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نفت روسيا تحقيق كييف اختراقات في مدينة باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا، بعد أنباء بشأن ذلك أوردتها مصادر مختلفة.وكان مسؤول عسكري أوكراني قال الأربعاء إنّ قوات بلاده شنّت هجمات مضادة في باخموت أجبرت القوات الروسية على التراجع في بعض المواقع. كما تداول مدوّنون مؤيدون لموسكو ورئيس مجموعة "فاجنر" أنباء مماثلة.وتعدّ معركة باخموت، المدينة المدمّرة التي تسيطر القوات الروسية على حوالى 95 في المئة منها، الأطول والأكثر دموية منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.