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شاهد.. اندلاع حريق هائل بسوق الصواريخ في جدة

Lebanon 24
11-05-2023 | 23:53
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انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق حريقا ضخما شب في سوق الصواريخ بمدينة جدة السعودية.

وأظهرت الصور التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من السوق.
 
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وعلى الفور، هرعت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق الذي مازالت أسباب حدوثه مجهولة.

وذكر الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في "تويتر" أن عمليات الإخماد مستمرة.
 
 


يشار إلى أن سوق الصواريخ تعد إحدى معالم مدينة جدة، ويعود تاريخها إلى ما قبل 3 عقود، وجاءت تسمية السوق بهذا الاسم بسبب قربها من قاعدة الصواريخ الواقعة جنوب مدينة جدة. (روسيا اليوم)
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