شاهد.. اندلاع حريق هائل بسوق الصواريخ في جدة

انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق حريقا ضخما شب في سوق الصواريخ بمدينة جدة السعودية.



وأظهرت الصور التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من السوق.

#سوق_الصواريخ



إستودعنا الله جده وأهلها ومن في السوق 🥺💔 pic.twitter.com/2gGTGGZCdz — نورة الدوسري (@nwrld29) May 12, 2023 Advertisement

وعلى الفور، هرعت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق الذي مازالت أسباب حدوثه مجهولة.



وذكر الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في "تويتر" أن عمليات الإخماد مستمرة.