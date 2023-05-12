زيارة قصيرة الأجل.. زيلينسكي إلى روما في الأيام المقبلة؟

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد يقوم بزيارة قصيرة الأجل إلى العاصمة الإيطالية روما في الأيام المقبلة للقاء رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.

وذكرت قناة "راي نيوز 24" الإيطالية أمس الخميس، أن زيلينسكي سيزور ألمانيا في المستقبل القريب، ومن المحتمل أن تتضمن جولته زيارته للعاصمة الإيطالية.

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بدورها، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، نقلاً عن مصادرها، أن البابا فرانسيس قد يجتمع مع زيلينسكي يوم السبت المقبل في الفاتيكان، مشيرة إلى أن روما لم تؤكد الزيارة بعد.

وفي وقت سابق، شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن خطة السلام "الوحيدة والمناسبة" لجميع الأطراف لإنهاء الحرب في كييف، هي خطة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، معبرا عن رفضه للمقترح الصيني.

وقال الدبلوماسي الأوروبي خلال مشاركته في مؤتمر يعقده أعضاء الاتحاد الأوروبي حول "حالة الاتحاد لعام 2023" في إيطاليا، إن "الحرب في أوكرانيا ستنتهي عاجلا أو آجلا، لكن الطريقة التي ستؤول إليها الأمور على أرض المعركة مهمة".



وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. (سبوتنيك)