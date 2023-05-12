Advertisement

عربي-دولي

زيارة قصيرة الأجل.. زيلينسكي إلى روما في الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
12-05-2023 | 00:13
A-
A+
Doc-P-1065971-638194731566962088.jpg
Doc-P-1065971-638194731566962088.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد يقوم بزيارة قصيرة الأجل إلى العاصمة الإيطالية روما في الأيام المقبلة للقاء رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.
 
وذكرت قناة "راي نيوز 24" الإيطالية أمس الخميس، أن زيلينسكي سيزور ألمانيا في المستقبل القريب، ومن المحتمل أن تتضمن جولته زيارته للعاصمة الإيطالية.
Advertisement
 
بدورها، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، نقلاً عن مصادرها، أن البابا فرانسيس قد يجتمع مع زيلينسكي يوم السبت المقبل في الفاتيكان، مشيرة إلى أن روما لم تؤكد الزيارة بعد.
 
وفي وقت سابق، شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن خطة السلام "الوحيدة والمناسبة" لجميع الأطراف لإنهاء الحرب في كييف، هي خطة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، معبرا عن رفضه للمقترح الصيني.
 
وقال الدبلوماسي الأوروبي خلال مشاركته في مؤتمر يعقده أعضاء الاتحاد الأوروبي حول "حالة الاتحاد لعام 2023" في إيطاليا، إن "الحرب في أوكرانيا ستنتهي عاجلا أو آجلا، لكن الطريقة التي ستؤول إليها الأمور على أرض المعركة مهمة".

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. (سبوتنيك)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:58 | 2023-05-12
03:56 | 2023-05-12
03:46 | 2023-05-12
03:30 | 2023-05-12
03:29 | 2023-05-12
03:23 | 2023-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website