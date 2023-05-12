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عربي-دولي

السويد مستعدة لإعلان فاغنر "منظمة إرهابية": ارتكبت انتهاكات فظيعة في هذه الدول

Lebanon 24
12-05-2023 | 00:26
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أعلنت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، استعدادها لإدراج مجموعة فاغنر الروسية المتهمة بارتكاب انتهاكات في أوكرانيا وإفريقيا، على لائحة الاتحاد للمنظمات الإرهابية. 
وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم لصحيفة "داغنس نيهتر" إن "السويد مستعدة للعمل من أجل التوصل إلى إجماع داخل الاتحاد الأوروبي لوضع فاغنر على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية بمجرد توافر الشروط القانونية".
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وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء بالإجماع قرارا يدعو الحكومة الفرنسية إلى "تعبئة دبلوماسية" لإدراج المجموعة في هذه اللائحة من أجل معاقبة أعضاء فاغنر وداعميهم بشكل أكثر فعالية، ولا سيما على الصعيد المالي".
وأضاف وزير الخارجية السويدي للصحيفة أن "مجموعة فاغنر ارتكبت انتهاكات فظيعة خصوصا في السودان ومالي وسوريا وأوكرانيا".
وأوضح أنه "لكي تخضع المجموعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنظمات الإرهابية، يجب على سلطة قضائية أو سلطة وطنية مختصة مُعادِلة، مثل محكمة أو مدع عام، أن تقرر فتح تحقيق ضد المجموعة أو توجيه الاتهام إليها بارتكاب فعل إرهابي". 
وفي آذار الماضي تبنى البرلمان الليتواني قرارا يصف فاغنر بأنها "منظمة إرهابية"، في خطوة رحبت بها كييف. (الحرة)
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