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عربي-دولي

كندا تعتزم إدراج مواطنين وكيانات في مولدوفا إلى قائمة العقوبات الروسية

Lebanon 24
12-05-2023 | 00:28
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده ستبدأ فرض عقوبات على أشخاص وكيانات في مولدوفا بموجب قانون العقوبات الروسية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.

 وأعلنت كندا اعتزامها وضع مجموعة جديدة من لوائح العقوبات بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة فيما يتعلق بروسيا.
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ومن المنتظر أن تسمح هذه اللوائح الجديدة لكندا بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات ذات الصلة في مولدوفا الذين يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان على حد وصفها.
 
والتقى ترودو برئيسة مولدوفا مايا ساندو في أوتاوا، أمس الخميس، وخلال الاجتماع، كرر ترودو دعم كندا لسيادة مولدوفا وسلامتها الإقليمية وجهود الإصلاح المؤسسي في البلاد وجدول أعمال مكافحة الفساد.
 
وأعرب ترودو عن دعمه لانضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، معلنا عن مبادرة جديدة للمساعدة في تعزيز قدرات شرطة مولدوفا لتوفير الأمن، بما في ذلك إرسال القضاة الكنديين إلى مولدوفا لتبادل الممارسات لتعزيز القدرة المؤسسية وتعزيز المساءلة القضائية والنزاهة.
 
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