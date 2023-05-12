31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
توقعات باستقالة نائبة وزير الخارجية الأميركي
Lebanon 24
12-05-2023
|
00:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت وسائل إعلام أمركية عن مصادر مطلعة أنه من المتوقع استقالة نائبة وزير الخارجية الأمركي، ويندي شيرمان، من منصبها خلال الصيف المقبل، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.
ونقلت وسائل الإعلام عن أحد المصادر قوله "إن شيرمان ستترك فراغا كبيرا يصعب ملؤه"، وأشارت إلى إنه من غير المعروف حتى الآن من سيحل محل شيرمان بعد مغادرتها المنصب.
Advertisement
يشار إلى أن وسائل الإعلام لم تتلق على الفور رد وزارة الخارجية الأميركية على طلب للتعليق على أنباء استقالة شيرمان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار من السّوق.. ماذا فعل مصرف لبنان؟
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار من السّوق.. ماذا فعل مصرف لبنان؟
13:43 | 2023-05-11
11/05/2023 01:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
09:45 | 2023-05-11
11/05/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ إيطاليا.. فيديوهات ترصد المشهد وسيارات تحترق وسط الشارع!
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ إيطاليا.. فيديوهات ترصد المشهد وسيارات تحترق وسط الشارع!
06:12 | 2023-05-11
11/05/2023 06:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يحدث في كندا
Lebanon 24
هذا ما يحدث في كندا
06:17 | 2023-05-11
11/05/2023 06:17:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة تجمع صدام حسين بـ"حزب الله" وميشال عون.. سرٌّ يكشف لأول مرّة!
Lebanon 24
مفاجأة تجمع صدام حسين بـ"حزب الله" وميشال عون.. سرٌّ يكشف لأول مرّة!
16:00 | 2023-05-11
11/05/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:58 | 2023-05-12
لمناقشة "تسوية سياسية" للحرب... الصين ترسل مبعوثاً إلى أوكرانيا
03:56 | 2023-05-12
عمران خان يصل إلى المحكمة لجلسة طلب إطلاق سراحه بكفالة
03:46 | 2023-05-12
غزة.. هدوء حذر وتحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية
03:30 | 2023-05-12
أزمة النازحين السوريين في الاعلام العالمي: هل لبنان قادر على إيجاد الحلول؟
03:29 | 2023-05-12
في ذكرى مرور عام على استشهادها.. اسرائيل تعتذر عن مقتل شيرين أبو عاقلة
03:23 | 2023-05-12
"موقع إباحي إسرائيلي" وراء انسحاب محرم إنجه من سباق الإنتخابات التركية
فيديو
نيزك عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نيزك عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل.. شاهدوا الفيديو
00:27 | 2023-05-11
12/05/2023 11:33:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة تلقي على جندي روسي ما جعله يستسلم للقوات الأوكرانية.. فيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
مسيّرة تلقي على جندي روسي ما جعله يستسلم للقوات الأوكرانية.. فيديو يوثق ما حصل
23:11 | 2023-05-10
12/05/2023 11:33:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
12/05/2023 11:33:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact