توقعات باستقالة نائبة وزير الخارجية الأميركي

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نقلت وسائل إعلام أمركية عن مصادر مطلعة أنه من المتوقع استقالة نائبة وزير الخارجية الأمركي، ويندي شيرمان، من منصبها خلال الصيف المقبل، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.ونقلت وسائل الإعلام عن أحد المصادر قوله "إن شيرمان ستترك فراغا كبيرا يصعب ملؤه"، وأشارت إلى إنه من غير المعروف حتى الآن من سيحل محل شيرمان بعد مغادرتها المنصب.يشار إلى أن وسائل الإعلام لم تتلق على الفور رد وزارة الخارجية الأميركية على طلب للتعليق على أنباء استقالة شيرمان.