تأجيل اجتماع بايدن مع الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين الأميركي

أعلن البيت الأبيض، تأجيل المباحثات التي كانت مقررة اليوم الجمعة، بين الرئيس جو بايدن وخصومه الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين الأميركي، إلى مطلع الأسبوع المقبل.

ووصف مصدر مطلع على المباحثات التأجيل بأنه "خطوة إيجابية" إذ إنه يؤشر إلى تحقيق تقدّم بين فريقي الطرفين، وبناء عليه لم يكن الجمعة موعداً مناسباً لعقد اجتماع على مستوى الرئيس وزعماء الجمهوريين في الكونجرس، وفقاً لـ"فرانس برس".

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وبدأ مساعدون من الجانبين مناقشة سبل الحد من الإنفاق الفيدرالي، وفقاً لوكالة "رويترز".

ونقلت فرانس برس عن مصادر لم تسمها قولها إن مسؤولي البيت الأبيض يقرون بضرورة قبول بعض التخفيضات في الإنفاق أو وضع حد أقصى صارم للإنفاق المستقبلي إذا أرادوا التوصل إلى اتفاق، بينما أصروا على ضرورة الحفاظ على قانون المناخ الذي وقعه بايدن والذي تم تمريره، العام الماضي.

وانطلقت الأربعاء، المحادثات التفصيلية بشأن رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار وسط إصرار من الجمهوريين على تخفيضات كبيرة في الإنفاق، غداة أول اجتماع عقد بين بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي، ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من الحزب الجمهوري.

والوقت ينفد أمام تفادي تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها، وهو ما سيكون حدثاً تاريخياً من شأنه زعزعة الاقتصاد، إذ تحذر وزارة الخزانة من احتمال وقوعه بحلول أول حزيران، لكن ظهرت مجالات تنازل محتملة بعد اجتماع في البيت الأبيض الثلاثاء.

وكان بايدن أكد الثلاثاء، أن التخلف عن سداد الدين العام للولايات المتحدة "ليس خيارا" واردا، وذلك بعد انتهاء اجتماع عقده مع المعارضة الجمهورية من دون التوصل إلى أي حل للخلاف الدائر بشأن رفع سقف الدين العام.(الشرق)