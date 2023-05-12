Advertisement

عربي-دولي

توأمة بين هوليود ومدينة العيون في الصحراء.. واحتفالات كبيرة في المغرب

Lebanon 24
12-05-2023 | 02:18
A-
A+
Doc-P-1066005-638194800368158053.jpeg
Doc-P-1066005-638194800368158053.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقعت مدينة هوليود بولاية فلوريدا الأميركية اتفاقية توأمة مع مدينة العيون بالصحراء بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي في حفل حظي بتغطية واسعة بالمغرب، بعد أكثر من عام على اعتراف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بسيادة المغرب على الإقليم.
Advertisement

والثلاثاء، حل منتخبون من مدينة هوليود بولاية فلوريدا بالعيون، يقودهم عمدة المدينة، جوش ليفي.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن تراسي كالاري، عضو مجلس المدينة الأميركية، أن الهدف من هذه الزيارة هو توقيع اتفاقية توأمة مع مدينة العيون، وقالت إن منتخبي مدينة هوليوود مستعدون لتبادل خبراتهم وتجاربهم في مجال تدبير الشأن المحلي.

والهدف من الاتفاقية التعاون بين المدينتين في المجالين الاقتصادي والثقافي. 
وفي تصريحات للصحافة المغربية، قال عمدة هوليود إن التوأمة  بين العيون وهوليود هي "نتيجة للاتفاق الإبراهيمي"، في إشارة لاعتراف واشنطن على عهد ترامب بالسيادة على الصحراء في نهاية العام 2020 في مقابل التقارب مع إسرائيل.
وقال رئيس المجلس البلدي للعيون، حمدي ولد الرشيد، إن الاتفاق، الذي يأتي بعد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء، يهدف إلى تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

والعيون هي كبرى مدن الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب وتطالب جبهة بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير مصيرها، ويعتبر المغرب المدينة كبرى مدن "أقاليمه الجنوبية" بتعداد سكاني يفوق 217 ألف نسمة، وفق آخر إحصاء أجرى في 2014.

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تمتد على مساحة 266 ألف كيلومتر مربع، شهدت نزاعا مسلحا حتى وقف إطلاق النار العام 1991 بين المغرب الذي ضمها في 1975 والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، بوليساريو، مدعومة من الجزائر.

ويسيطر المغرب على 80 % من مساحتها مقترحا منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تطالب بوليساريو باستقلالها. (الحرة)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:58 | 2023-05-12
03:56 | 2023-05-12
03:46 | 2023-05-12
03:30 | 2023-05-12
03:29 | 2023-05-12
03:23 | 2023-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website