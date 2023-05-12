بضغوط مصرية.. عودة المفاوضات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

عادت المفاوضات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بضغوط مصرية، وأشارت المعلومات الى ان مصر تعمل على الوصول إلى هدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية خلال 48 ساعة.

Advertisement

كذلك أوضحت المعلومات أن المفاوضات عادت بعد توقف دام 6 ساعات بسبب غضب مصري شديد.وقالت مصادر "العربية" إن إسرائيل أبلغت القاهرة بعودتها لمفاوضات وقف إطلاق النار.كما أشارت إلى أن حركة الجهاد وافقت مبدئياً على وقف إطلاق الصواريخ مقابل وقف إسرائيل غاراتها.ولفتت إلى أن مصر متمسكة بموافقة إسرائيل على ضرورة وقف الاغتيالات.وساطة غير مثمرةوكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال للصحافيين في وقت سابق أمس إن جهود مصر لتهدئة الأمور واستئناف العملية السياسية لم تؤتِ ثمارها بعد.وفي اجتماع مع نظرائه من الأردن وفرنسا وألمانيا في برلين الخميس حث شكري "الدول الراعية للسلام على التدخل ووقف الهجمات"، وقال إن على إسرائيل "وقف الإجراءات أحادية الجانب التي تهدف إلى تدمير مستقبل الدولة الفلسطينية".وتريد حركة الجهاد الإسلامي إنهاء الضربات الإسرائيلية التي تستهدف قادتها ضمن مطالب الهدنة. وترفض إسرائيل ذلك.