لماذا يفضّل الناتو خسارة أردوغان في الانتخابات الرئيسية؟

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عندما يتوجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع في عطلة نهاية الأسبوع، فلن يقرروا المسار المستقبلي للتنمية السياسية في بلادهم فحسب، وإنما ما إذا كان بإمكان أنقرة الحفاظ على موقعها كمحور حيوي للتحالف الغربي.وبحسب صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، "مع انهيار الاقتصاد التركي وفي حين لا تزال البلاد تكافح من أجل التكيف مع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في شباط، تعتقد أحزاب المعارضة أن لديها فرصة نادرة للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتم الترحيب بالرئيس التركي البالغ من العمر 69 عامًا في السلطة باعتباره مؤيدًا للأعمال التجارية والتي سمحت بإقامة علاقات أوثق مع أوروبا - بما في ذلك انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي – هذا الأمر جعله يتبنى نهجًا خاصا بشكل متزايد لإدارة شؤون بلاده. وقد أدى ذلك إلى إثارة تساؤلات بين القادة الغربيين حول صدقية تركيا المستمرة كحليف في الناتو".وتابعت الصحيفة، "وبدأت التوترات مع دعم أنقرة للجماعات الإسلامية المرتبطة بالقاعدة خلال الحرب الأهلية السورية، واشتدت عندما تم إلقاء اللوم على أردوغان في التسبب في الهجرة الجماعية للاجئين السوريين إلى جنوب أوروبا. وقد تضاعفت هذه التوترات عندما وقعت تركيا صفقة أسلحة في عام 2017 مع موسكو لشراء نظام صواريخ روسي مضاد للطائرات من طراز S-400، والذي تم تصميمه خصيصًا لإسقاط طائرات الناتو الحربية. وردت الولايات المتحدة باستبعاد أنقرة من برنامج المقاتلات الشبح F-35 وفرض عقوبات. وفي الآونة الأخيرة، خيبت تركيا آمال قادة الناتو باعتراضها على انضمام السويد إلى الحلف".وأضافت الصحيفة، "يمكن القول إنه فقط بفضل موقع تركيا الحيوي استراتيجيًا على الجناح الجنوبي الشرقي لحلف الناتو، تمكنت من الاحتفاظ بعضويتها. وبالتالي، فإن العديد من قادة الناتو يأملون بشدة، إلى جانب عشرات الملايين من الأتراك، أن تؤدي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم الأحد إلى خسارة أردوغان. إن عملية الاقتراع هي بالتأكيد أحد أقرب التنافسات التي شهدتها تركيا في السنوات الأخيرة، حيث تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن زعيم المعارضة كمال كيلجدار أوغلو، المدعوم من تحالف من ستة أحزاب، يتمتع بتفوق طفيف على أردوغان. يتنامى دعم كيلجدار أوغلو بشكل مطرد بسبب التزامه بتفكيك النظام الذي أنشأه أردوغان، والذي يتعارض مع الإطار الدستوري العلماني الذي وضعه كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة".وبحسب الصحيفة، "إن تعهد كيلجدار أوغلو بإلغاء نظام أردوغان الرئاسي من خلال إعادة تأسيس سلطات البرلمان ومكتب رئيس الوزراء، فضلاً عن ضمان استقلال القضاء والصحافة، قد جذب الأتراك الشباب. ويتوق العديد منهم إلى التخفيف من محنة تركيا الاقتصادية المحفوفة بالمخاطر، حيث يبلغ معدل التضخم حاليًا حوالي 45 في المائة. وبعيدًا عن تركيا، أبدى القادة الغربيون اهتمامًا شديدًا بالتزام كيلجدار أوغلو بإعادة تأكيد أوراق اعتماد بلاده في الناتو، وتعهدوا بإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة. لا بل كان هناك حديث عن إحياء محاولة أنقرة الخاملة منذ فترة طويلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".وتابعت الصحيفة، "في حين أن محاولة كيلجدار أوغلو للوصول إلى السلطة تمثل أحد أخطر التحديات التي واجهها أردوغان منذ أن قاد حزب العدالة والتنمية إلى النصر لأول مرة في عام 2002، إلا أن الرئيس التركي لا يزال مع ذلك خصمًا قويًا. بعد أن ساعد حزب العدالة والتنمية في تحقيق انتصارات انتخابية متعددة، يتمتع أردوغان بعدد من المزايا على منافسيه، ليس أقلها السلطات الهائلة التي يتمتع بها داخل النظام الرئاسي القوي الذي أنشأه بعد الاستفتاء على الدستور عام 2017".وختمت الصحيفة، "حتى لو انتصرت المعارضة التركية في الانتخابات الرئاسية، فليس هناك ما يضمن أننا سنرى أردوغان وهو يغادر القصر الرئاسي".