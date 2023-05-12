"موقع إباحي إسرائيلي" وراء انسحاب محرم إنجه من سباق الإنتخابات التركية

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دفع فيديو إباحي مزعوم لأحد منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محرم إنجه إلى إعلان الأخير انسحابه من الإنتخابات الرئاسية التركية.فقد انتشر هذا المقطع بين الأتراك بشكل واسع على مواقع التواصل، مشكلاً أحد الأسباب التي حثت مدير المدرسة السابق والعضو القديم في حزب الشعب الجمهوري (CHP) إلى الانسحاب، ما عزز فرص النجاح للمرشحين الآخرين أردوغان وزعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.إلا أن إنجه، الذي خسر أمام أردوغان عام 2018، أكد أن الشريط الجنسي المزعوم الذي تم تداوله عبر الإنترنت مزيف، وقد استخدمت فيه لقطات مأخوذة من "موقع إباحي إسرائيلي".أما كمال كيليتشدار أوغلو، المعارض لأردوغان في الانتخابات الرئاسيّة التي ستُجرى في 14 أيار، فاتّهم روسيا باللجوء إلى أساليب لتزوير.وكتب بتغريدة على حسابه في تويتر مساء أمس الخميس "أيها الأصدقاء الروس الأعزّاء، أنتم تقفون وراء عمليّات المونتاج والمؤامرات والتزوير والتسجيلات التي كُشِفت في هذا البلد".كما أضاف محذرا: "إذا كنتم تريدون صداقتنا بعد 15 أيار، فلا تمسّوا الدولة التركيّة، فنحن نؤيّد دومًا التعاون والصداقة".