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غزة.. هدوء حذر فما هي أبرز المستجدات في فلسطين المحتلة؟

Lebanon 24
12-05-2023 | 03:46
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 عاد الهدوء الحذر إلى غزة وحلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء القطاع، بعد قصف إسرائيلي ليلي استهدف عدة مواقع.

إذ يشهد القطاع المكتظ بالسكان هدوءاً حذراً، بعد سقوط قذائف إسرائيلية في عدة مواقع، وغارات استهدفت مراكز لحركة الجهاد الإسلامي.
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فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه واصل، ليلاً قصف "منشآت عسكرية تابعة لـ "الجهاد الإسلامي" في القطاع الفلسطيني.

وأعلن أن الحركة أطلقت منذ 9 أيار الجاري، 866 صاروخا على إسرائيل تم اعتراض 260 منها بواسطة نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، فيما قام الجيش الإسرائيلي بقصف 215 هدفا في القطاع.

بالتزامن، تتواصل الوساطة المصرية من أجل دفع الحركة والقوات الإسرائيلية إلى التهدئة، بعد أن وصل وفد أمني من القاهرة إلى تل أبيب أمس، ووفد من الجهاد إلى مصر.
المصدر: العربية
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