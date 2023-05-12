عمران خان يصل إلى المحكمة لجلسة طلب إطلاق سراحه بكفالة

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وصل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الجمعة، إلى المحكمة لجلسة طلب إطلاق سراحه بكفالة، غداة إعلان المحكمة أن توقيفه، في وقت سابق هذا الأسبوع والذي أثار احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد، غير قانوني.ووصل إلى المحكمة العليا في إسلام أباد في موكب وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار المئات من عناصر الشرطة والقوات المسلحة.