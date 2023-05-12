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عربي-دولي

لمناقشة "تسوية سياسية" للحرب... الصين ترسل مبعوثاً إلى أوكرانيا

Lebanon 24
12-05-2023 | 03:58
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ستوفد الصين ممثلاً خاصاً إلى أوكرانيا وروسيا ودول أوروبية أخرى اعتباراً من الإثنين، حسبما أعلنت بكين، الجمعة، لمناقشة "تسوية سياسية" للحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانج وينبين في مؤتمر صحافي دوري: "اعتباراً من 15 مايو، سيزور ممثل خاص للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية، أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا للتواصل مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".
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