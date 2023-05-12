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عربي-دولي

أوكرانيا تعلن استعادة أراض في محيط باخموت

Lebanon 24
12-05-2023 | 04:05
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أعلنت أوكرانيا، الجمعة، أن قواتها حققت تقدما كبيرا في محيط مدينة باخموت الواقعة في منطقة دونيستك شرق أوكرانيا والتي تتركز فيها المعارك مع روسيا منذ أشهر.

وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن "العدو مُني بخسائر كبيرة في القوة البشرية. قوات دفاعنا تقدمت كيلومترين قرب باخموت. لم نخسر أي موقع في باخموت هذا الأسبوع".
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وفي وقت سابق، نفت روسيا تحقيق كييف اختراقات في مدينة باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا، بعد أنباء بشأن ذلك أوردتها مصادر مختلفة.

وكان مسؤول عسكري أوكراني قد أكد أن قوات بلاده شنّت هجمات مضادة في باخموت أجبرت القوات الروسية على التراجع في بعض المواقع، كما تداول مدوّنون مؤيدون لموسكو ورئيس مجموعة "فاغنر" أنباء مماثلة.
 
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