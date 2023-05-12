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عربي-دولي

أوروبا تبحث عن توحيد الصفوف لمواجهة علاقة "معقدة" مع الصين

Lebanon 24
12-05-2023 | 05:01
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يسعى اجتماع وزراء خارجيّة دول الاتّحاد الأوروبي في العاصمة السويدية ستوكهولم الجمعة إلى محاولة إيجاد نهج مشترك وموحد حيال العلاقة المعقّدة، والضروريّة بين التكتل والصين.
مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبّي جوزيب بوريل يؤيد فكرة أنّ اللقاء في العاصمة السويديّة يجب أن يُتيح "وضع حدّ لتنافر الأصوات"، والتعبير عن موقف الاتّحاد تجاه بكين على نحو موحّد.
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واقترحت المفوّضية الأوروبّية على دول التكتل تقييد إمكانات التصدير بالنسبة إلى 8 شركات صينية متهمة بإعادة تصدير سلع إلى روسيا بمكوّنات إلكترونية وتقنيّات حسّاسة مثل أشباه الموصلات والدوائر المتكاملة. لكنّ وزير الخارجيّة الصيني تشين جانج الذي يجول في أوروبا حذّر في برلين من أنّ بكين "ستردّ" إذا تمّ تبني هذه الإجراءات.
وكانت محادثات الوزير الصيني صعبة مع نظيرته الألمانيّة أنالينا بربوك التي انتقدت الحياد الذي تزعم بكين تبنّيه، قائلة إنّ بكين تقف "إلى جانب المُعتدي روسيا".

من جهتها، سعت فرنسا إلى تخفيف حدّة التوتّر، وشدّدت وزيرة خارجيّتها كاترين كولونا خلال استقبالها نظيرها الصيني، الأربعاء، على "أهمّية الدور الذي يمكن للصين تأديته من أجل السلام والاستقرار العالميّين".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز، تحدّث الثلاثاء، أمام البرلمان الأوروبّي عن العلاقة التي أضحت أكثر صعوبةً مع بكين في ظلّ "مزيد من التنافس من جانب الصين". (الشرق)
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