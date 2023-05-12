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عربي-دولي

بشأن النزاع الأوكرانيّ... كيف سيتعامل الاتّحاد الأوروبيّ مع الصين؟

Lebanon 24
12-05-2023 | 09:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "Financial Times" أفادت أنّ مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن عن استعداد الاتحاد "للتعامل الجدي" مع الصين من أجل "البحث عن حل" حول أوكرانيا.
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وكتبت الصحيفة نقلا عن نص رسالة موجهة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن بوريل شدد "على استعداد الاتحاد الأوروبي للتعامل الجدي مع بكين بشأن النزاع في أوكرانيا، على الرغم من دعمها لموسكو".

وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي "يرحب بكل الخطوات الإيجابية حقا من جانب الصين والتي تهدف إلى البحث عن حل".

كما أضاف أنه لا يجب على بلدان الاتحاد الأوروبي السعي لـ "عرقلة القوة المتنامية للدول النامية"، مشيرا بهذه الصورة إلى عدم رغبة الدول الأعضاء في قبول نهج أميركي أكثر صرامة تجاه الصين. كما قال إنه يجب على بروكسل أن تأخذ بعين الاعتبار تأثير الصين أثناء تعاملها مع الدول منخفضة الدخل، داعيا إياها لعدم التوقع أن هذه الدول "ستقف إلى جانب أو آخر".

وتابع: "على الاتحاد الأوروبي أن يفهم أن الكثير من بلدان العالم تعتبر التأثير الجيوسياسي للصين قوة موازنة للغرب وبالتالي أوروبا. وستسعى إلى زيادة مساحة خاصة بهم للمناورة دون اختيار أي جانب".

واقترحت السلطات الصينية في شباط الماضي خطة سلمية حول النزاع الأوكراني تضم 12 نقطة تدعو لوقف إطلاق النار واحترام المصالح الشرعية لجميع الدول في مجال الأمن وتسوية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا. من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العديد من نقاط خطة السلام الصينية قد تصبح أساسا للتسوية الأوكرانية عندما ستكون الدول الغربية وكييف جاهزة لذلك. (روسيا اليوم)
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