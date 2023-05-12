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إقتصاد

دولة تأثّرت كثيراً بالعقوبات المفروضة على روسيا... من هي؟

Lebanon 24
12-05-2023 | 05:52
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تحدث نائب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني الكازاخستاني أكيلجان بيماغامبيتوف عن تداعيات القيود الغربية المفروضة على روسيا وقال إنها تخلق مشاكل لكازاخستان وتؤثر سلبا على اقتصاد المنطقة.


وقال: "نحاول الحفاظ على موقف محايد تجاه روسيا. ومع ذلك، فإن روسيا هي أكبر شريك تجاري لنا. لذلك نحاول استخدام نهج متوازن لأن العقوبات ضد روسيا تخلق أيضًا مشاكل لنا". (روسيا اليوم)
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