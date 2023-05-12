لماذا أوصى رؤساء الأجهزة الأمنية نتنياهو بإنهاء العملية العسكرية في غزة؟

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كشفت القناة 13 الإسرائيلية، أن رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام رونين بار، قالا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه "من الصواب السعي لإنهاء العملية في غزة".وقالت القناة إن "رؤساء الأجهزة الأمنية، تحدثوا في نقاشهم مع نتنياهو حول الإنجازات التي حققتها "إسرائيل" في العملية، وكذلك المحاولة الإسرائيلية لإبعاد "حماس" عن الصورة، وبالتالي فمن الصواب في هذه المرحلة السعي إلى وضع حد لها".وقال مصدر حضر الاجتماع، إن رئيس "الشاباك" اتخذ موقفا أكثر حسما في هذه القضية. (روسيا اليوم)