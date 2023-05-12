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إقتصاد

كم يُكلّف إغلاق معبر "كرم أبو سالم التجاري" قطاع غزة؟

Lebanon 24
12-05-2023 | 12:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد لقطاع غزة، يُشكل أزمة حقيقية لدى سكان القطاع لا سيما التجار والمزارعين منهم، حيث يمنع من التزود بالمواد الأساسية والمساعدات الإنسانية.
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كذلك يمنع إغلاق المعبر من تزود قطاع غزة بالمحروقات اللازمة لمحطة توليد الكهرباء في القطاع. 

وتستخدم "إسرائيل" سياسة إغلاق المعابر مع غزة في كثير من الأحيان كإجراء عقابي للسكان المدنيين.

وقالت "روسيا اليوم" إنّ "إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري يحرم قطاع غزة من تدفق ما يقارب 370 شاحنة محملة بالبضائع للقطاع الخاص أو المساعدات الإنسانية أو المحروقات لمحطة توليد الكهرباء بشكل يومي أي بمجمل 88 ألف شاحنة سنويا".

وأضافت: "حرمان القطاع من تسويق وتصدير ما يقارب 23 شاحنة محملة بالبضائع الزراعية والصناعية والتجارية لسوق الضفة الغربية والدول العربية والأوروبية وحتى السوق الاسرائيلية بمجمل 5.5 ألف شاحنة سنويا".

وعن إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة لإغلاق المعبر، أشارت إلى أنها تصل إلى 11 مليون دولار يوميا. (روسيا اليوم)

إقتصاد

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