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القصف مستمرّ... "إسرائيل" توقف محادثات التهدئة مع غزة

Lebanon 24
12-05-2023 | 06:55
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قررت "إسرائيل" اليوم الجمعة، وقف مفاوضات وقف إطلاق النار مع الفلسطينيين في قطاع غزة، بوساطة مصرية، فيما تستمر الهجمات الإسرائيلية والقصف الصاروخي من غزة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن "مسؤول كبير"، تأكيده أنه "سيكون هناك رد إسرائيلي كبير" بعد إطلاق صاروخين باتجاه القدس، في إشارة إلى تصاعد حدة الأحداث بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
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وعلى الصعيد الميداني، لا تزال عمليات القصف تتصاعد، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي عن قصف 4 مواقع عسكرية، وموقع لإطلاق قذائف هاون، ومنطقة تم إطلاق صواريخ منها من قبل حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.
وأضاف أنّه "تم إطلاق 9 صواريخ من غزة، واعتراض 4 منها". (سكاي نيوز)
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