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عربي-دولي

الخطر كبير.. "موكا" يقترب ويُهدّد حوالي مليون شخص

Lebanon 24
12-05-2023 | 07:05
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تشتد قوة إعصار استوائي في خليج البنغال وهو في طريقه لضرب غرب ميانمار ومدينة كوكس بازار في بنغلادش، حيث يعيش حوالي مليون شخص في ملاجئ واهية، فيما يعتبر أكبر مخيم للاجئين في العالم.

و"موكا" هو أول إعصار يتشكل في الخليج هذا العام، ومن المتوقع أن تزداد قوته قبل أن يصل إلى اليابسة، الأحد، على الأرجح في ولاية راخين غربي ميانمار، قرب الحدود مع بنغلاديش.
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واستعدت السلطات في ميانمار وبنغلادش لإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص، الجمعة، فيما صدرت توصيات للسكان بالابتعاد عن المناطق الساحلية حيث تحرك الإعصار الشديد في خليج البنغال.

لكن هناك مخاوف بشأن مئات الآلاف من لاجئي الروهينغا الذين فروا من العنف في ميانمار عام 2017، حيث يعيش قسم كبير منهم في ملاجئ من الخيزران والقماش على منحدرات جبلية معرضة لرياح قوية وانهيارات أرضية محتملة.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، إنه من المتوقع أن يصل الإعصار الأحد بسرعة رياح تبلغ 160 كيلومترا في الساعة.

وتصل سرعة الرياح إلى 175 كيلومترا في الساعة بين كياوكبيو في ميانمار وكوكس بازار في بنغلادش.

وبنغلاديش دولة دلتا يبلغ عدد سكانها أكثر من 160 مليون نسمة، وهي عرضة للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والأعاصير.

وقال نائب مفوض كوكس بازار محمد شاهين عمران إنه من المتوقع أن يبدأ إجلاء ما يقرب من 500 ألف شخص يوم السبت، مع جهوزية 576 ملجأ لأولئك الذين انتقلوا من منازلهم على طول الساحل.

وقال كبير العلماء في إدارة الأرصاد الجوية الهندية راجندرا كومار جيناماني: "هذا هو أول نظام إعصار في شمال المحيط الهندي هذا العام. الإعصار شديد ومن المرجح أن يؤثر على ملايين الصيادين والمجتمعات الساحلية في ميانمار وبنغلادش". (سكاي نيوز)
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