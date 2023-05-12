Advertisement

عربي-دولي

ثورة الذكاء الاصطناعي تدخل عالم طب الأسنان وجراحات الفمّ

Lebanon 24
12-05-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1066141-638194995419086284.jpg
Doc-P-1066141-638194995419086284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ الذكاء الاصطناعي زاد من أهميته في قطاع الصحة، خاصة في المجالات التي تتطلب تقييما دقيقا للمشكلة الصحية مثل طب الأسنان، حيث تساهم تقنياته في علاج جذور الأسنان وتجميلها، ومحاكاة الطريقة التقليدية للعلاج لكن بشكل أسرع وأكثر دقة.
Advertisement

وعلى الرغم من وصولها المتأخر لعالم طب الأسنان، فإن تقنيات الذكاء الصناعي، باتت محورا كبيرا في صحة الفم وعلاج الأسنان وتجميلها.

وقد يكون لأطباء الأسنان دور كبير في تبني هذه التقنيات في عملهم وعملياتهم الجراحية المختلفة في إنقاذ الكثير من المرضى سواء المصابين بالأورام أو أمراض القلب والرئة.

وتدخل هذه التقنيات في مجال الأشعة التي ساعدت الأطباء على وجه الخصوص في تجميع بيانات المريض بدقة ووضع العلاج المناسب بناء على التشخيص السليم.

وكغيره من الاختصاصات، اعتمد طب الأسنان على الذكاء الصناعي تحديدا من خلال توظيف الأشعة السينية وغيرها على نطاق واسع، فبفضل خوارزميات معينة يمكن اليوم تشخيص التسوس في تجاويف الأسنان العميقة والكشف عنه، ومحاكاة العلاج من خلال صورة أشعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأكثر من ذلك، باتت اليوم الجامعات الأميركية وعيادات طب الأسنان المتطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي كأحد الأنظمة الطبية لاتخاذ القرار الواضح والدقيق في تعاملهم مع المرضى.

حيث يقومون بتحميل تلك البرامج المتقدمة لقراءة صور الأشعة السينية، وتخطيط العلاج ووضع الصورة النهائية لشكل الأسنان وتعديلها بناءً على ملامح الوجه قبل أن تطبق فعليا على المريض.

يقول استشاري تعويضات الأسنان وإعادة تأهيل الابتسامة، الدكتور أسامة علوي إنّ "طب الأسنان استفاد من ثورة الذكاء الاصطناعي في جانبين اثنين مهمين: الجانب الأول هو التشخيص الذي أصبح يجري بدقة أكبر، فصورة الأشعة مثلا قد تخضع لقراءات مختلفة، كما يحصل عند تقدير التسوس أو تراجع اللثة"، ويُضيف: "التراكم الذي حصل لدى الأطباء، في قراءة صور المأخوذة بالأشعة، صارت مفيدة، إثر إدخالها في برامج للذكاء الاصطناعي".
ويقول: "الجانب الثاني يكمن في التعويض، أي عند تصميم الأسنان من أجل الحصول على ابتسامة أفضل". (سكاي نيوز)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2023-05-12
18:00 | 2023-05-12
16:45 | 2023-05-12
16:15 | 2023-05-12
16:15 | 2023-05-12
16:00 | 2023-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website