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عربي-دولي

أميركا تُجهز قانوناً جديداً لتهديد الدول التي تُطبّع علاقاتها مع الرئيس السوري... على ماذا ينصّ؟

Lebanon 24
12-05-2023 | 09:30
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ذكرت وكالة "سبوتنيك"، أنّ مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي، تُجهز مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة الأميركية على فرض عقوبات، كتحذير للدول الأخرى من تطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد.
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وحسب ما أفاد موقع "سويس إنفو"، يسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدة أغراض أبرزها "حظر أي إجراء حكومي أميركي من شأنه الاعتراف بأية حكومة سورية، يرأسها بشار الأسد أو تطبيع العلاقات معها".
ويهدف أيضا إلى إرسال رسائل سياسية وقانونية إلى الدول التي طبعت علاقاتها مع الأسد، أو التي تسعى للتطبيع معه.
ويسعى القانون الجديد إلى تعديل قانون قيصر بحيث تطول عقوباته أي جهة أجنبية تقدم دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا للحكومة السورية.
وذلك بالإضافة إلى معاقبة من يساعد الحكومة السورية في أي صفقة غاز أو كهرباء أو أي مصدر من مصادر الطاقة الأخرى لم تصدر إجازة من وزارة الخزانة الأميركية للسماح بها.
ويأتي مشروع القانون في ظل تسارع التطبيع العربي مع سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد، والتي أسفرت بعد اجتماعات عدة إلى إعادتها إلى الجامعة العربية.
وتلقى بشار الأسد، الأربعاء الماضي، دعوة رسمية من السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة، الأسبوع المقبل، في أول دعوة من نوعها منذ اندلاع النزاع في سوريا.
وتعارض الولايات المتحدة تحركات دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع الأسد، وعودتها إلى الجامعة العربية. (سبوتنيك)
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