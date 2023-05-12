الكرملين يعلق على مزاعم "تدخلات" روسية في الانتخابات التركية

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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه لا يمكن الحديث عن أي تدخل من روسيا في الانتخابات التركية ووصف من ينشر مثل هذه الشائعات بـ "الكاذب".جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الجمعة، حيث تابع: "إن روسيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية والعمليات الانتخابية للبلدان الأخرى"، مؤكدا على أن روسيا تقدر العلاقات مع تركيا، وأشار إلى أن أنقرة "تتخذ موقفا مسؤولا بشأن عدد من القضايا الإقليمية والعالمية".وحول تحديد موعد المحادثة الهاتفية بين بوتين وأردوغان، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين بأنها ليست على جدول أعمال الرئيس، إلا أنه من الممكن إضافتها حال اللزوم.وأشار بيسكوف إلى أنه ليس لدى الكرملين حتى الآن معلومات حول إمكانية تمديد "صفقة الحبوب"، وهو ما نشر بشأنه أن الأمر "سيتطلب محادثة تليفونية بين الرئيسين بوتين وأردوغان"، حيث رد بيسكوف على ذلك بقوله: "لتمديد صفقة الحبوب، ليس المطلوب إجراء محادثة بين بوتين وأردوغان، وإنما تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من الصفقة". وأكد بيسكوف على أن الاتصالات لا زالت مستمرة بهذا الشأن. (روسيا اليوم)