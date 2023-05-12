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العراق يعلن إجلاء 141 مواطنا من السودان

Lebanon 24
12-05-2023 | 12:30
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن الطائرة المخصصة لإجلاء العراقيين من السودان، انطلقت فجر اليوم الجمعة، وفي الوقت الحالي أصبحت في طريق العودة إلى بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف: "انطلقت فجر اليوم طائرة الإخلاء المخصصة لإعادة العراقيين من السودان إلى العراق، ولدى وصولها، بدأت عملية إجلاء الجالية العراقية من مطار بورتسودان".
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وأعلن الصحاف أنه في الوقت الحالي، "الطائرة تتوجه إلى بغداد وعلى متنها 141 مواطنا عراقيا، وبينهم 15 مواطنا سوريا وسوداني واحد".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية السعودية انتهاء كامل عمليات الإجلاء الإنسانية من السودان، شملت 8455 شخصا (404 مواطنين، و8051 شخصا ينتمون إلى 110 جنسيات). (روسيا اليوم)       
المصدر: روسيا اليوم
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