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عربي-دولي

أرمينيا تتهم أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار باستخدام طائرة مسيرة

Lebanon 24
12-05-2023 | 11:30
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قالت وزارة الدفاع الأرمنية إن القوات الأذربيجانية استخدمت صباح الجمعة، طائرة بدون طيار بالقرب من قرية سوتك الحدودية مما أدى إلى إصابة جنديين أرمنيين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "في 12 مايو، في حوالي الساعة 10:00، انتهكت القوات المسلحة الأذربيجانية وقف إطلاق النار في اتجاه سوتك باستخدام طائرات بدون طيار".
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كما أعلنت الوزارة عن إصابة جنديين أحدهما إصابته خطيرة.

وتبادلت أذربيجان وأرمينيا أمس الخميس، الاتهامات بقصف إحدى المناطق الحدودية، وذكر الجانب الأرمني أن 4 عسكريين أصيبوا نتيجة القصف، فيما صرح الجانب الأذربيجاني بإصابة أحد جنوده. (روسيا اليوم)       
المصدر: روسيا اليوم
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