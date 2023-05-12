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عربي-دولي

كيف ردّت روسيا على اتّهامها بالتدخّل في انتخابات تركيا؟

Lebanon 24
12-05-2023 | 08:39
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بعد اتهامات من زعيم المعارضة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو، المنافس الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان على كرسي الرئاسة، نفى الكرملين "بشدة"، التدخل في حملة الانتخابات التركية.


وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "نرفض هذه الاتهامات بشدة ونعلن الأمر رسميا: ليس هناك أي تدخل روسي في تركيا".
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وأضاف: "إذا كانت أي جهة قد زودت السيد كيليتشدار أوغلو بمثل هذه المعلومات، فهم كاذبون".
وأكّد أنّ "موسكو تقدّر إلى حد بعيد علاقاتها مع تركيا".
وأشار إلى أنّ "تركيا لديها موقف مسؤول وسيادي ومدروس جدا من مشكلات إقليمية ودولية نواجهها". (سكاي نيوز)
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