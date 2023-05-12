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عربي-دولي

مدفيديف في هجوم عنيف على زيلينسكي: هكذا ستكون نهايتك

Lebanon 24
12-05-2023 | 08:51
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إنه لا يستبعد أن ينتهي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بمثل ما انتهى إليه من قبله أدولف هتلر.

وكتب مدفيديف في قناته على "تيليغرام": "هذا الوضيع ذو اللون الأخضر، تمنى الموت للجميع في الكرملين، ولكن هذا ليس بيديه. ولا أحد يعرف من سيموت وكيف، وحده الرب  يعرف. لكن مدمن المخدرات في كييف لديه فرصة للاندثار وبيديه، باختيار الانتحار. مثلما فعل هتلر بعد ابتلاع سم الكلب، أو ربما كما في رواية أخرى أطلق النار على نفسه". (روسيا اليوم)
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