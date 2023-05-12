الجيش الروسي يعلن صد هجوم "الجبهة الطويلة" قرب باخموت

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أكد الجيش الروسي، الجمعة، أنه صد 26 هجوما أوكرانيا على جبهة طولها 95 كلم في منطقة سوليدار بشرق أوكرانيا، قرب مدينة باخموت.وقالت وزارة الدفاع الروسية "في اتجاه سوليدار، شن العدو أمس (الخميس) هجوما على طول خط الجبهة الذي يتجاوز طوله 95 كلم. شنت وحدات الجيش الأوكراني 26 هجوما بمشاركة أكثر من ألف عسكري وما يصل إلى 40 دبابة"، مؤكدة صد كل هذه الهجمات ومنع أي اختراق.في المقابل، قالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، الجمعة، إن القوات الأوكرانية تقدمت نحو كيلومترين في أنحاء مدينة باخموت بشرق البلاد، هذا الأسبوع، وإنها لم تتخل عن أي موقع بالمدينة في ذلك الوقت.لكنها قللت على ما يبدو من أهمية أحاديث عن أن أوكرانيا قد بدأت بالفعل هجوما مضادا طال انتظاره، وحثت الأوكرانيين على تجاهل ما وصفته بـ"التضليل الروسي" حول الوضع في باخموت وحولها. (سكاي نيوز)