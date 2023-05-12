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إقتصاد

ستنفد خلال شهر... كم تبقى من أموال لدى الحكومة الأميركية؟

Lebanon 24
12-05-2023 | 09:32
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توقع الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف، أن تنفد الأموال التي تملكها وزارة الخزانة الأميركية في غضون شهر، مشيرا إلى أن 154 مليار دولار فقط بقيت في حساب الوزارة الأميركية.

وقال الخبير في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام" اليوم الجمعة: "بقي 154 مليار دولار فقط في حساب الخزانة الأميركية. إذا لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق بشأن زيادة سقف الديون، فستنفد هذه الأموال في غضون شهر وستضطر إدارة بايدن إلى وقف البرامج الاجتماعية وعدم دفع رواتب المعلمين وموظفي الخدمة المدنية". (روسيا اليوم)
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