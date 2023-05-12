Advertisement

عربي-دولي

الضربات الاسرائيلية على غزة مستمرة... استشهاد قيادي كبير بحركة الجهاد الإسلامي ​

Lebanon 24
12-05-2023 | 11:01
A-
A+
Doc-P-1066207-638195115536385907.jpg
Doc-P-1066207-638195115536385907.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤول بحركة الجهاد الإسلامي إن قياديا كبيرا في الحركة استشهد في أحدث الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة يوم الجمعة.

وقال مسؤولون طبيون إن فلسطينيين استشهدا في المجمل وأُصيب آخرون في الهجوم الذي استهدف شقة. (رويترز)
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
فلسطين:طائرات العدو الاسرائيلي تشن سلسة من الغارات على مناطق في قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
12/05/2023 19:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الاسرائيلية تواصل إغلاق المعابر المحيطة بقطاع غزة لليوم الثالث على التوالي
lebanon 24
12/05/2023 19:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: 19 قتيلا و37 إصابة جراء التصعيد الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
lebanon 24
12/05/2023 19:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتداءات اسرائيلية واسعة على قطاع غزة.. "حان وقت الاغتيالات" والجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا
lebanon 24
12/05/2023 19:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24

غزة

اسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:14 | 2023-05-12
12:06 | 2023-05-12
12:00 | 2023-05-12
11:47 | 2023-05-12
11:44 | 2023-05-12
11:30 | 2023-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website