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عربي-دولي
الضربات الاسرائيلية على غزة مستمرة... استشهاد قيادي كبير بحركة الجهاد الإسلامي
Lebanon 24
12-05-2023
|
11:01
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قال مسؤول بحركة الجهاد الإسلامي إن قياديا كبيرا في الحركة استشهد في أحدث الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة يوم الجمعة.
وقال مسؤولون طبيون إن فلسطينيين استشهدا في المجمل وأُصيب آخرون في الهجوم الذي استهدف شقة. (رويترز)
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