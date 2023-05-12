إنتخابات رئاسية تركية مصيرية.. من هم أبرز معارضي أردوغان؟

يواجه الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان انتخابات رئاسية مصيرية بعد يومين، ضد منافسه زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.



وتدعم الرئيس الحالي عدة أحزاب قومية وإسلامية صغيرة، أهمها حزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهجلي. فقد ساعد هذا الزعيم القومي المتطرف البالغ من العمر (75 عاما) أردوغان في الحفاظ على قبضته على السلطة بعد دعم مساعيه لتوسيع الصلاحيات التنفيذية للرئيس في استفتاء عام 2017.

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أما داعمي كليتشدار أو معارضي أردوغان فيضمون أسماء بارزة على رأسهم، الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، صلاح الدين دمرداش (49 عاما) والذي لا يزال واحدا من الشخصيات السياسية المهمة في البلاد على الرغم من أنه يقبع في السجن منذ عام 2016.





وسيخوض حزب الشعوب الديمقراطي، الذي أعلن دعمه لكليتشدار أوغلو، الانتخابات باسم حزب اليسار الأخضر للتحايل على حظره المحتمل قبيل الانتخابات.



وتدعم الرئيس الحالي عدة أحزاب قومية وإسلامية صغيرة، أهمها حزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهجلي. فقد ساعد هذا الزعيم القومي المتطرف البالغ من العمر (75 عاما) أردوغان في الحفاظ على قبضته على السلطة بعد دعم مساعيه لتوسيع الصلاحيات التنفيذية للرئيس في استفتاء عام 2017.أما داعمي كليتشدار أو معارضي أردوغان فيضمون أسماء بارزة على رأسهم، الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، صلاح الدين دمرداش (49 عاما) والذي لا يزال واحدا من الشخصيات السياسية المهمة في البلاد على الرغم من أنه يقبع في السجن منذ عام 2016.وسيخوض حزب الشعوب الديمقراطي، الذي أعلن دعمه لكليتشدار أوغلو، الانتخابات باسم حزب اليسار الأخضر للتحايل على حظره المحتمل قبيل الانتخابات.

كذلك، تدعم زعيمة الحزب الصالح المنتمي للوسط، ووزيرة الداخلية السابقة، ميرال أكشينار، مرشح المعارضة للرئاسة. وتقود تلك السيدة (66 عاما) ثاني أكبر حزب في تحالف المعارضة.





أيضاً، من ضمن داعمي كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان (55 عاما)، الذي كان نائب رئيس الوزراء سابقاً، وحليفا مقربا لأردوغان ذات يوم. إلا أنه ترك حزب العدالة والتنمية في عام 2019 بسبب خلافات حول توجهات الحزب. وأسس حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) وحث على إجراء إصلاحات لتعزيز سيادة القانون والديمقراطية.





كذلك، تضم المعارضة اسما بارزا كان سابقا حليفا لأردوغان، ألا وهو زعيم حزب المستقبل ورئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق، أحمد داود أوغلو (64 عاما)، الذي انفصل عن حزب العدالة والتنمية في 2019 وأسس حزب المستقبل.



ومن ضمن الأسماء اللامعة في صفوف المعارضة، أكرم إمام أوغلو (52 عاما) المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، والذي لمع نجمه بعد 5 سنوات من توليه منصب رئيس بلدية إحدى مناطق إسطنبول، حين تفوق على مرشح حزب العدالة والتنمية في انتخابات البلدية عام 2019.



كما ان السياسي والمحامي القومي منصور ياواش (67 عاما) الذي فاز على مرشح حزب العدالة والتنمية في انتخابات رئاسة بلدية أنقرة عام 2019 التي خاضها مرشحا لحزب الشعب الجمهوري ومدعوما من تحالف للمعارضة، فيشكل أيضا اسما لامعا. وكان شغل قبل ذلك منصب رئيس البلدية في بلدة في أنقرة ممثلا لحزب الحركة القومية لعشرة أعوام حتى 2009. ثم ترك حزب الحركة القومية وانضم إلى حزب الشعب الجمهوري في 2013.