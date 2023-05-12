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عربي-دولي

هل يترشح لرئاسة مصر؟.. برلماني سابق يعلن عودته بعد غياب 9 أشهر

Lebanon 24
12-05-2023 | 12:06
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أعلن البرلماني المصري السابق، أحمد الطنطاوي، عودته إلى بلاده بعد غياب 9 أشهر، مشيرا إلى أنه سيقضي مع عائلته 5 أيام قبل أن يبدأ "مشاورات مكثفة".
 
وأوضح أنه سيجري مشاورات مكثفة عبر إجراء لقاءات خاصة وعامة، وذلك بعد أسابيع من إعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية عام 2024.
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وكتب الطنطاوي عبر حسابه على منصة تويتر: "وصلت اليوم إلى وطني الذي غبت عنه تسعة أشهر ولم يغب عن عقلي وقلبي وروحي لحظة واحدة"، حسب قوله.

وأردف النائب المصري السابق قائلا: "أستأذنكم في خمسة أيام أقضيها بحضن عائلتي التي تحتاج إليّ وأحتاج إليها، لأبدأ بعدها جولة مشاورات مكثفة بلقاءات عامة وخاصة".

وتابع الطنطاوي في تغريدة أخرى: "ممتن تمامًا لحضراتكم، وسأبقى دائمًا أحترم نفسي وأحترمكم... الأمل أقوى من الخوف، والحب أقوى من الحقد".

وكان البرلماني المصري السابق أعلن، في بيان نشره في 20 نيسان الماضي، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية عام 2024، قائلا إن "نيتي القاطعة وعزمي الأكيد على خوض الانتخابات الرئاسية 2024 تبقى قائمة إذا لم أمنع بصورة مباشرة (أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر وصحيح) أو غير مباشرة (أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية فأنا على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل)".

وتعهد الطنطاوي في البيان نفسه أن يكون هدفه الأساسي هو الفوز بالانتخابات في إطار قيادة "التحول المدني الديموقراطي الآمن والرشيد، واللازم لتجنيب وطننا الحبيب مخاطر استمرار الانهيار القائم أو المخاطرة بانفلات قادم لا قدر الله"، على حد تعبيره. (روسيا اليوم) 
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