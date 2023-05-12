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عربي-دولي

لحظة رصد القيادي بحركة الجهاد "أبو دقة"... هذا ما نشره الجيش الاسرائيلي (فيديو)

Lebanon 24
12-05-2023 | 12:14
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نشر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقطع فيديو يظهر ما قال إنها عملية كشف ورصد موقع نائب مسؤول الوحدة الصاروخية في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد أبو دقة.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي معلقا على مقطع الفيديو "هكذا تم كشف ورصد مسار هروب المدعو أحمد أبو دقة نائب مسؤول الوحدة الصاروخية في الجهاد الاسلامي حتى استهدافه!".

وأضاف أدرعي أن عملية رصد أبو دقة جرت ليلة الأربعاء "عبر قطعة جوية وهو يمشي دون أبناء عائلته نحو شقة اختباء خوفا على حياته بعد القضاء على زملائه".

وأكد أدرعي أن رصد مكان أبو دقة "سمح بمواصلة متابعته حتى استهدافه بالمكان والزمان المناسبيْن"، مبينا أنه "توفرت مناسبات أخرى لاستهدافه في الماضي، لكن وجود مدنيين بجواره حال دون تنفيذ ذلك".

والخميس، استهدفت غارات جوية إسرائيلية قياديين في الجهاد الإسلامي هما مسؤول الوحدة الصاروخية علي غالي ونائبه أحمد أبو دقة، الأمر الذي أكدته الحركة.
 
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وبمقتل غالي وأبو دقة، يرتفع عدد القتلى من كبار القادة العسكريين في حركة الجهاد الإسلامي إلى خمسة منذ أن بدأت إسرائيل قصف غزة في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء.

وشنت القوات الإسرائيلية حملة ضربات جوية استهدفت قيادات من حركة الجهاد الإسلامي منذ الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء واتهمت الحركة بالتخطيط لشن هجمات على إسرائيل.

مع ذلك واصلت حركة الجهاد الإسلامي، وهي ثاني أكبر جماعة مسلحة في غزة بعد حركة حماس، إطلاق زخات الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية، قتل 31 فلسطينيا على الأقل في قطاع غزة المكتظ بالسكان من بينهم نساء وأطفال بينما قُتل شخص واحد في إسرائيل عندما أصاب صاروخ شقة سكنية في أحد ضواحي تل أبيب.(الحرة) 
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