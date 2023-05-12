لحظة رصد القيادي بحركة الجهاد "أبو دقة"... هذا ما نشره الجيش الاسرائيلي (فيديو)

بالفيديو: هكذا تم كشف ورصد مسار هروب المدعو أحمد أبو دقة نائب مسؤول الوحدة الصاروخية في الجهاد الاسلامي حتى استهدافه!
تم رصد المدعو أبو دقة في ليلة الأربعاء عبر قطعة جوية وهو يمشي دون أبناء عائلته نحو شقة اختباء خوفًا على حياته بعد القضاء على زملائه #السهم_الواقي pic.twitter.com/XNbfe0u1ug
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 12, 2023
بالفيديو: هكذا تم كشف ورصد مسار هروب المدعو أحمد أبو دقة نائب مسؤول الوحدة الصاروخية في الجهاد الاسلامي حتى استهدافه!
تم رصد المدعو أبو دقة في ليلة الأربعاء عبر قطعة جوية وهو يمشي دون أبناء عائلته نحو شقة اختباء خوفًا على حياته بعد القضاء على زملائه #السهم_الواقي pic.twitter.com/XNbfe0u1ug