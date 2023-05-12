26 امرأة اتهمن ترامب بالاعتداء.. تعرّفوا اليهنّ







اليكم قائمة هؤلاء الـ26 امرأة اللاتي اتهمن ترامب:



1- جيسيكا ليدز

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الاتهام: كشفت في 2016 أن ترامب تحرش بها جسديا عندما كان جالسا بجوارها في رحلة طيران في السبعينات. إتهمت 26 امرأة على الأقل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بـ"سوء السلوك الجنسي"، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش، منذ السبعينيات.اليكم قائمة هؤلاء الـ26 امرأة اللاتي اتهمن ترامب:1- جيسيكا ليدزالاتهام: كشفت في 2016 أن ترامب تحرش بها جسديا عندما كان جالسا بجوارها في رحلة طيران في السبعينات.



2- إيفانا ترامب



الاتهام: زوجته الأولى اتهمته خلال قضية الطلاق عام 1990 بالاعتداء عليها خلال حالة غضب عارم.



3- كريستن أندرسون



الاتهام: عارضة الأزياء السابقة قالت إن ترامب اعتدى عليها داخل ملهى ليلي.



4- جيل هارث



الاتهام: سيدة أعمال كانت تعمل مع ترامب في التسعينات، قالت إنه حاول الاعتداء عليها بالقوة في منتجعه بمار آلاغو.



5- ليزا بوين



الاتهام: خلال حفل عشاء عام 1996، اعتدى ترامب لفظيا على عارضة الأزياء السابقة، وقال أشياء خادشة للحياء.



6 و7- ماريا بيلادو وفكتوريا هيوز



الاتهام: المتنافستان في حفل ملكات جمال أميركا للمراهقات عام 1997، زعمتا أن ترامب دخل على غرفة تغيير الملابس الخاصة بهما، بينما كانتا تغيران ملابسهما.



8- أي جين كارول



الاتهام: الصحفية كارول قالت إن ترامب اغتصبها داخل غرفة تغيير في محل للملابس.



9- تيمبل تاغارت



الاتهام: ملكة جمال ولاية يوتاه السابقة، قالت إن ترامب قبلها مباشرة عند لقائها في المسابقة عام 1997.



10- كاثي هيلر



الاتهام: كانت على طاولة الغداء مع زوجها وأطفالها في منتجع مارالاغو، عندما قدم ترامب للطاولة وعرف نفسه وقبلها بالقوة.



11- آيمي دوريس



الاتهام: ترامب قبلها بالقوة وقام بإمساكها داخل غرفته الخاصة في بطولة أميركا المفتوحة للتنس عام 1997.



12- كارينا فيرجينيا



الاتهام: مدربة اليوغا قالت إن ترامب أمسك بها بالقوة، خلال انتظارها لسيارة أجرة خارج ملعب بطولة أميركا للتنس.



13- كارين جونسون



الاتهام: ترامب أمسكها وقبلها دون إذن خلال حفلة رأس السنة عام 2000.



14 و15- تاشا ديكسون وبريجت سوليفان



الاتهام: المتنافستان في حفل ملكات جمال أميركا عام 2001، زعمتا أن ترامب دخل على غرفة تغيير الملابس الخاصة بهما، بينما كانتا تغيران ملابسهما، وحدق بهما لفترة.



16- ميلندا مكغيلفراي



الاتهام: قالت إن ترامب تحرش بها جسديا خلال تواجدها في حفلة غنائية.



17- ناتاشا ستوينوف



الاتهام: الصحفية اتهمت ترامب بالاعتداء عليها جنسيا، عندما ذهبت لكتابة تقرير عن ترامب وزوجته الجديدة ميلانيا في فلوريدا عام 2005.





18- جينيفر مورفي



الاتهام: كانت متسابقة ملكة جمال أميركا في لقاء عمل مع ترامب حين قبلها عنوة. عكس بقية النساء في اللائحة، لا زالت مورفي تساند ترامب في حملته الانتخابية.



19- جولييت هادي



الاتهام: مذيعة فوكس نيوز اتهمته بتقبيلها بالقوة خلال لقاء ببرج ترامب عام 2005.



20- راشيل كروكس



الاتهام: اتهمته بتقبيلها بالقوة خلال لقاء ببرج ترامب عام 2005.



21- سمانثا هولفي



الاتهام: المشاركة في مسابقة ملكة جمال أميركا 2006، التي يملكها ترامب، قالت إنه قام "بفحص" كل متسابقة بنفسه.



22- نيني لاكسونين



الاتهام: ملكة جمال فنلندا اتهمته بالإمساك بها خلال تواجدهما ضيوف لبرنامج تلفزيوني معا عام 2006.



23- جيسيكا دريك



الاتهام: الممثلة الإباحية قالت إن ترامب قبلها وأمسكها بالإكراه، وعرض عليها مبلغا للحضور إلى بيته على البحيرة.



24- سامر زيرفوس



الاتهام: متسابقة للبرنامج التلفزيوني "المتدرب"، الذي أداره ترامب، قالت إنه اعتدى عليها خلال اجتماع عام 2007.



25- كساندرا سيرلز



الاتهام: اتهمت سيرلز ترامب بتفحص جميع المتسابقات "بالإكراه"، ومعاملتهم "كالخراف"، خلال مسابقة ملكة جمال أميركا 2013.



26- ألفا جونسون



الاتهام: موظفة بفريق ترامب الانتخابي، قالت إن ترامب قبلها عنوة في فلوريدا عام 2016.