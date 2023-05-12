رغم قرار لندن .. كيربي: لم نقرر بعد نقل صواريخ بعيدة المدى إلى كييف

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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إن واشنطن لم تقرر بعد المضي في نقل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، على الرغم من قرار لندن إمداد كييف بصواريخ "ستورم شادو".وأكد كيربي أن "الولايات المتحدة لم تنقل بعد صواريخ بعيدة المدى إلى كييف، على الرغم من تصرفات بريطانيا".وأوضح إن "كل دولة تتخذ مثل هذه القرارات بشكل مستقل".وفي رده على سؤال أحد الصحفيين بشأن ما إذا كان الرئيس الأميركي جو بايدن، سيتبع النموذج البريطاني، أشار كيربي:"فيما يتعلق بأي تغييرات أخرى في ما يخص أنظمة الصواريخ بعيدة المدى، فإن سياستنا وقراراتنا بشأن هذه القضية لم تتغير.. كل دولة تتخذ قراراتها بشكل مستقل".وكانت بريطانيا قد أعلنت، في وقت سابق، أنها سلمت صواريخ "ستورم شادو" لأوكرانيا (يبلغ مدى الصاروخ حوالي 250 كلم). (روسيا الوم)