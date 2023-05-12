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أردوغان: العودة الطوعية للاجئين السوريين بدأت

Lebanon 24
12-05-2023 | 13:46
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم قد بدأت.
 
وأوضح رجب طيب أردوغان قائلا: "تركيا دولة 99% من سكانها مسلمون، وهناك شعب سوري اضطر إلى مغادرة بلاده بسبب الحرب والتنظيمات الإرهابية".
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وتابع أردوغان: "أنشأنا حتى الآن أكثر من 100 ألف منزل في الشمال السوري عبر مؤسساتنا الحكومية ومنظماتنا المدنية، وقد بدأ المهاجرون العودة إلى هذه المنازل".

كما انتقد أردوغان تصريحات زعماء المعارضة بشأن ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال تولت السلطة في تركيا، مضيفا: "لا أؤيد هذا المفهوم، هذا ظلم..لا سيما أن العودة الطوعية للسوريين قد بدأت بالفعل ونحن سنقدم الدعم اللازم لهم". (روسيا اليوم) 
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