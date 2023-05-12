السعودية: ندعم كافة الجهود لحل سياسي للأزمة الأوكرانية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف العلاقات السعودية الروسية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها.



Advertisement

وجدد وزير الخارجية السعودي التأكيد على مواصلة المملكة بذل كافة المساعي الحميدة ودعم كافة الجهود الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة الروسية - الأوكرانية. (العربية) بالإضافة إلى ذلك ناقش الوزيران القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).وجدد وزير الخارجية السعودي التأكيد على مواصلة المملكة بذل كافة المساعي الحميدة ودعم كافة الجهود الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة الروسية - الأوكرانية. (العربية)