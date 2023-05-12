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أردوغان لمؤيديه: قد تدفعون ثمناً باهظاً إذا خسرنا!

Lebanon 24
12-05-2023 | 16:45
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حذّر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الجمعة، مؤيديه من أنهم قد يدفعون "ثمنا باهظا" في حال صعود منافسه كمال كيليتشدار أوغلو إلى السلطة في الانتخابات المقررة نهاية الأسبوع.
 
 
وأشار الى أنه "يواجه صعوبة في استمالة القاعدة الناخبة من الشباب الذين لا يتذكرون الفساد والفوضى الاقتصادية التي كانت سائدة في ظل الحكومات العلمانية في تركيا في التسعينيات".
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هذا وتجنب توّقع نتيجة الانتخابات، وردّ على سؤال من صحافي على التلفزيون ما اذا كان سيفوز في الانتخابات بالقول "صناديق الاقتراع ستقرر الأحد".
وفي تجمّع في اسطنبول، قال لأنصاره الذين لوّحوا بالأعلام: "لا تنسوا... قد تدفعون ثمناً باهظاً إذا خسرنا"، معتبراً أن الحكومات الغربية تستخدم المعارضة لفرض رؤيتها على المجتمع التركي، مضيفا: "أيها الغرب، أمّتي هي التي تقرر".

المصدر: العربية نت
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