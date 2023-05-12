باريس تتهيّأ للمصادقة على مشروع قانون للهجرة يثير قلق الجهات والهيئات المعنية بقضايا اللجوء

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ضبطت شرطة الحدود الفرنسية هذا الأسبوع شبكة للهجرة غير الشرعية تؤجّر جوازات سفر فرنسية أصلية لمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء ليتمكنوا من دخول البلاد، وفق ما أفاد به مصدر في الشرطة.يأتي هذا الكشف بالرغم من الإجراءات الفرنسية المتشددة في منح التأشيرات لدول شمال أفريقيا وتشدد باريس في استقبال اللاجئين.وكُشف النقاب عن عملية الاحتيال هذه أول مرة في تشرين الثاني عندما أوقف عناصر حرس الحدود في مطار باريس الرئيسي رجلا سافر من مالي بواسطة جواز سفر لم يكن له، وفق ما ذكره المصدر الخميس.وأفاد بأنه "قال لنا إنه دفع مبلغا قدره 7000 يورو (7600 دولار) للسفر من باماكو إلى باريس باستخدام بطاقة هوية فرنسية حقيقية".وكشفت الشرطة عن وجود شبكة في منطقة باريس تجنّد مواطنين فرنسيين من أصول أجنبية لإعارة وثائقهم الشخصية مقابل المئات من اليوروات.ويتم بعد ذلك إما إرسال الجوازات إلى مكان ما في أفريقيا عبر البريد وإما تقديم طلب استصدار جواز جديد من السلطات الفرنسية مع صورة شخص آخر.ويعتقد محققون أن 250 شخصا على الأقل قدّموا طلبات للحصول على وثائق سفر من القائمين على الخطة الذين عرضوا خدماتهم على زبائن في مالي والكوت ديفوار والكاميرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الكثير من الأحيان، بحسب المصدر نفسه.وثمة مساع حاليا لتحديد هويات أولئك الذين شاركوا جوازات سفرهم.ويقول مراقبون إن شبكات تهريب البشر تعمد إلى ابتكار حيل جديدة كلما اكتُشفت حيلها، وإن ذلك قد زاد تشدد فرنسا بصفة خاصة في استقبال لاجئين جدد من دول جنوب الصحراء التي تعيش أوضاعا أمنية واقتصادية صعبة.