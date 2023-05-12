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عربي-دولي

"الطاقة الذرية" تعتزم طرح خطة على مجلس الأمن لحماية محطة زابوريجيا

Lebanon 24
12-05-2023 | 19:30
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كشف دبلوماسيون أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، يعتزم طرح صفقة أمام مجلس الأمن الدولي هذا الشهر لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا بهدف حماية محطة زابوريجيا للطاقة النووية، ما يوحي بقرب التوصل لاتفاق.
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ويحاول غروسي منذ شهور التوصل لحل لتقليص احتمالات وقوع كارثة نووية قد تنجم عن قصف زابوريجيا وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
واحتلت روسيا المحطة الأوكرانية منذ أكثر من عام.
ومع استعداد أوكرانيا لهجوم مضاد في المنطقة، هناك احتمال أن يحتدم القتال بالقرب من المحطة ومفاعلاتها الستة.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بتنفيذ عمليات قصف أدت إلى قطع متكرر لخطوط الكهرباء الضرورية لتبريد المفاعلات ومنع حدوث انصهار نووي.
ونقلت "رويترز" عن أن "الدبلوماسيين أن الأمر مبشر فيما يبدو"، وأن "أوكرانيا التي عارضت الخطة لفترة طويلة تؤيدها الآن لكن موقف روسيا أقل وضوحا".

وقال أحد الدبلوماسيين إن "الخطة (عرض الصفقة على مجلس الأمن) ستتم هذا الشهر، لكن الموعد المحدد لم يتقرر بعد".
وأضاف أن غروسي يتواصل مع سويسرا، التي تتولى الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن، في شأن الموعد.
وبحسب المصادر، فإن غروسي سيضع ما يعرف باسم مبادئ حماية المحطة التي ستلقى حينذاك دعم روسيا وأوكرانيا. وبعضها معروف منذ فترة طويلة، مثل عدم إطلاق النار على المحطة أو منها.

ودأب غروسي على التحذير من مغبة وقوع حادث خطير في المحطة وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتها.
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