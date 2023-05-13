داخل شقة بغزة.. شاهدوا لحظة اغتيال قيادي "الجهاد" إياد الحسني (فيديو)

قام الجيش الإسرائيلي بنشر فيديو لعملية اغتيال القيادي العسكري في حركة الجهاد إياد الحسني الذي أعلنت الحركة عن استشهاده في قطاع غزة أمس الجمعة.



ويظهر في الفيديو لحظة استهداف شقة تقع في حي النصر داخل قطاع غزة، ليغطي الدخان المكان بشكل كثيف.

דובר צה"ל: סוכל אחראי תיק המבצעים של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני ברצועת עזה. איאד אלחסני החליף את חליל בהיתיני שסוכל ביום הראשון למבצע "מגן וחץ"@ItayBlumental

צילום: דובר צה"ל pic.twitter.com/Hqji5DETw6 — כאן חדשות (@kann_news) May 12, 2023 Advertisement

فيما أعلن مسؤول بالحركة الفلسطينية أن قياديا كبيرا في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد قُتل في أحدث الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة أمس الجمعة.



وكشف المصدر، أن إياد الحسني مسؤول ملف العمليات ورئيس المجلس العسكري بالإنابة في سرايا القدس، الجناح العسكري للحركة، استشهد في غارة إسرائيلية على منزل بغرب القطاع.



مساعده قتل أيضاً

ونقل مراسل إذاعة "كان" الإسرائيلية عن متحدث عسكري قوله إن الحسني خليفة خليل البهتيني قائد المنطقة الشمالية لقطاع غزة في الجهاد.



إلى ذلك، أكد مسؤولون طبيون أن فلسطينيين استشهدا في المجمل وأُصيب آخرون في الهجوم الذي استهدف شقة تقع في حي النصر غرب القطاع.



والحسني هو سادس عضو في المجلس تقتله إسرائيل هذا الأسبوع. وقُتل مساعد الحسني في الضربة الجوية.



تهديد للجهاد

وكان قائد القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي الميجر جنرال إليعازر توليدانو، أعلن الخميس الماضي أن الجيش سيواصل استهداف أعضاء حركة الجهاد الإسلامي، وذلك بعد مقتل أحمد أبو دقة عضو المجلس العسكري لسرايا القدس، الجناح المسلح للحركة.



وكانت أحدث جولة من التوتر بدأت بين الجانبين في 2 أيار الجاري إثر مقتل الأسير عدنان خضر في السجون الإسرائيلية بعد 3 أشهر من الإضراب عن الطعام، وامتناع إسرائيل عن تسليم جثته إلى ذويه. ما دفع الفصائل إلى إطلاق عشرات الصواريخ نحو الأراضي الفلسطينية.



ثم جاءت جولة أخرى من التصعيد في 9 أيار باغتيال القوات الإسرائيلية عدة قيادات من الجهاد، ومن ثم المسؤول عن الوحدة الصاروخية علي غالي، وأبو دقة. (العربية)











