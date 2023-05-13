قبل يوم من التصويت.. مقطع فيديو "شائك" يؤجج التوتر في السباق الانتخابي بتركيا

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قبل يوم واحد من فتح صناديق الاقتراع، ظهر كمال كليجدار أوغلو، المنافس الرئيسي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والقيادي البارز في حزب العمال الكردستاني، مراد كاريلان، في مقطع مصور قيل إنه خضع لتلاعب وهما يرددان الشعار نفسه، مما تسبب في تأجيج حدة التوتر قبل انتخابات يوم الأحد التي شابتها اتهامات بشن حملات لتشويه السمعة.وتظهر استطلاعات الرأي تفوق كليجدار أوغلو على أردوغان. وفي خطوة يُنظر إليها على أنها تعزز حظوظ كليجدار أوغلو في الانتخابات، انسحب مرشح آخر من المرشحين الأربعة في السباق الرئاسي يوم الخميس الماضي، قائلا إنه تعرض لحملات لتشويه سمعته.وفي تجمع حاشد حضره مئات الآلاف، طلب أردوغان من الحاضرين مشاهدة مقطع مصور "مهم للغاية" على إحدى الشاشات ظهر فيه كليجدار أوغلو مبتسما بينما كان يناشد الناخبين قائلا "هيّا، اذهبوا معا إلى صندوق الاقتراع".ثم يعرض المقطع لقطات للقيادي البارز في حزب العمال الكردستاني، مراد كاريلان، وهو يقول على ما يبدو "هيّا" وكان يقف بجانبه مجموعة من المسلحين يصفقون، وفي الخلفية صوت أغنية لحملة كليجدار أوغلو. ثم تظهر صورة كليجدار أوغلو في المقطع مرة أخرى.وتساءل أردوغان بلغة قوية في أثناء عرض المقطع "هل سيصوت المواطنون الوطنيون من أبناء هذا البلد لصالحهم؟".وبحسب رويترز، فقد أُخذ المقطع الذي تحدث فيه كليجدار أوغلو من أحد مقاطع حملته الانتخابية بينما جاءت لقطات حزب العمال الكردستاني من مقطع مصور نُشر على الإنترنت قبل عشرة أشهر وظهرت فيه مجموعة من المسلحين وهم يهتفون لزعيمهم المسجون.وعلّق أردوغان على هذا المقطع في لقاء عقده مع مجموعة من الطلاب وبثته القنوات التركية مساء الخميس.وقال أردوغان في هذا اللقاء "كليجدار أوغلو مدعوم من قائد الجماعة الإرهابية. يقول (هيّا) والآخر يقول (هيّا)".وردا على سؤال حول هذا المقطع واستخدام أردوغان له في حملته الانتخابية، رفض مسؤولون في الرئاسة التركية التعليق.وقال كليجدار أوغلو في مقابلة مع رويترز أمس الجمعة "مايحزنني بشدة هو أن تكون هذه هي اللغة التي يستخدمها الرئيس نفسه"، واصفا المقطع بأنه كذب.ونشر تغريدة على تويتر يقول فيها "أقول للشباب، هناك شخص ما يوجهكم دون خجل صوب الدعاية السوداء بمحتوى مزيف".(سكاي نيوز)